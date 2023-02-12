25-летний вратарь умер после отбитого пенальти

В Бельгии 25-летний вратарь любительского клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил почувствовал себя плохо и потерял сознание на поле во время футбольного матча против "Вестрозебека", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Nieuwsblad.be, голкипер "Винкель Спорт" отразил пенальти во втором тайме, но сразу после этого упал на газон. Игра была немедленно остановлена, ему начали оказывать первую медицинскую помощь, в том числе с применением дефибриллятора. Но по пути в больницу он скончался.

"Это катастрофа и шок для всех. Арне находился в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был удивительно отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба", - сказал Патрик Ротсарт, спортивный менеджер "Винкель Спорт".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы