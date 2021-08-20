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Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана

Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана
Фото: ФК "Океан"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Казахстанский клуб первой лиги "Махтаарал" дозаявил российского футболиста Артему Кулеша. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛК.

31-летний защитник будет выступать под номером 29.

Кулеша окончил спортивную школу "Смена" (выпуск 1990 года). С 2007 года начал выступать в молодежной команде "Зенита". Также побывал в "Ростове", но и там не заиграл.

За границей играл за финский "Култсу", монгольский "Эрчим", узбекский "Бухару". Последним его клубом был "Нефтчи" из Кыргызстана.

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Метки:
Махтаарал ФК Первая лига Казахстана Зенит

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