Воспитанник "Кайрата" выбрал новый клуб

23-летний вратарь Олег Грубов находится в расположении футбольного клуба "Экибастуз" из первой казахстанской лиги, сообщает KazFootball.kz.

Грубов - воспитанник "Кайрата", начинал свою карьеру в 2015 году в дублирующем составе алматинского клуба. В 2017-м дебютировал в премьер-лиге за "желто-черных". Сыграл один матч и пропустил один мяч.

Также выступал за "Кыран" и "Кызыл-Жар СК". В 2020 году не сыграл ни одного матча. Прежде привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные Казахстана.

Напомним, что "Экибастуз" завершил сезон 2020 года на пятом месте в конференции 1.



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