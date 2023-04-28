Титулованный казахстанский специалист возглавил клуб первой лиги

Алматинский "Хан-Тенгри" объявил о назначении Дмитрия Огая на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он проработал тренером в футбольных клубах "Иртыш", "Тобол", "Кайрат" и "Жетысу", где достиг значительных успехов. В 2002 и 2003 годах он возглавлял "Иртыш", который стал чемпионом премьер-лиги, а в 2007 году с "Тоболом" выиграл Кубок Интертото. Огай девять раз подряд занимал призовые места в КПЛ в период с 2002 по 2008 год.

Благодаря своей выдающейся карьере, в 2002, 2003 и 2005 годах он был назван "Тренером года" в Казахстане и считается самым титулованным тренером в истории казахстанского футбола.

В "Хан-Тенгри" Огай заменил Аскара Кожабергенова.

Алматинский клуб занимает десятое место в первой лиге.

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