Смаков высказался о выходе "Елимая" в КПЛ

Главный тренер "Елимая" Самат Смаков прокомментировал прошедший матч с "Тураном" в первой лиге и назвал условие при котором его команда выйдет в высший дивизион, передают Vesti.kz.

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать несмотря на погоду, пасмурный день, пришло больше 7000 болельщиков. Мы посвящаем победу болельщикам, которые дали нам сумасшедшую поддержку. Такого рода поддержка есть только у трех команд в Премьер лиге.

В этом матче цена одной ошибки была очень велика. Обе команды играли осторожно. Арман Смаилов прослезился после гола, так как до забитого мяча он не забил стопроцентный момент.

Если мы будем играть также предельно внимательно, то мы выйдем в Премьер-лигу", – заявил Смаков на послематчевой пресс-конференции.

"Елимай" после минимальной победы над прямым конкурентом "Тураном" (1:0) упрочил свое лидерство в первой лиге. Команда Смакова имеет в своем активе 50 очков после 18 матчей и опережает "Туран" на семь очков.