Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
Комментарии

Смаков высказался о выходе "Елимая" в КПЛ

Смаков высказался о выходе "Елимая" в КПЛ
©ФК "Елимай"

Главный тренер "Елимая" Самат Смаков прокомментировал прошедший матч с "Тураном" в первой лиге и назвал условие при котором его команда выйдет в высший дивизион, передают Vesti.kz. 

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать несмотря на погоду, пасмурный день, пришло больше 7000 болельщиков. Мы посвящаем победу болельщикам, которые дали нам сумасшедшую поддержку. Такого рода поддержка есть только у трех команд в Премьер лиге.

В этом матче цена одной ошибки была очень велика. Обе команды играли осторожно. Арман Смаилов прослезился после гола, так как до забитого мяча он не забил стопроцентный момент.

Если мы будем играть также предельно внимательно, то мы выйдем в Премьер-лигу", –  заявил Смаков на послематчевой пресс-конференции.

"Елимай" после минимальной победы над прямым конкурентом "Тураном" (1:0) упрочил свое лидерство в первой лиге. Команда Смакова имеет в своем активе 50 очков после 18 матчей и опережает "Туран" на семь очков. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Первая лига Казахстана Смаков Самат

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus