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С призера КПЛ сняли очки. Подробности

С призера КПЛ сняли очки. Подробности
©ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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В Нур-Султане состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов, сообщается на сайте КФФ.

В частности, рассматривался вопрос о систематическом невыполнении ФК "Жетысу", который находится на балансе Управления физической культуры и спорта Алматинской области, указаний. Так, на протяжении двух лет на запасном поле не производилась замена игрового покрытия. В данный момент имеющееся покрытие находится в ненадлежащем состоянии.

На основании этого были приняты следующие решения:

1. В соответствии со статьей 25 и приложения 3 "Правил по сертификации" применить санкцию в виде снятия 3 (трех) очков с ГККП "ФК "Жетысу".

2. В случае устранения несоответствий на запасном поле стадиона "Жетысу", город Талдыкорган, в срок до 01 ноября 2022 года санкция в виде снятия 3 (трех) очков решением комиссии по лицензированию будет отменена, турнирные очки будут возвращены.

3. ФК "Жетысу" известить о том, что дисциплинарные меры будут применяться в отношении клуба и в следующем спортивном сезоне в случае неустранения несоответствий.

Напомним, что в 2011 году "Жетысу" брал серебро премьер-лиги. В КПЛ-2021 же клуб финишировал на последнем месте и вылетел в первую лигу.

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
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Метки:
Жетысу ФК Первая лига Казахстана КПЛ

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