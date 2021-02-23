Пойдет по пути "Иртыша"? В "Окжетпесе" выявили многомиллионные долги

В ФК "Окжетпес" выявлены долги на 500 миллионов тенге, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". Аудит провела ревизионная комиссия.

Отмечается, что нынешнее руководство кокшетауского клуба к ним никакого отношения не имеет, но именно ему предстоит решать проблему.

Если в ближайшее время "Окжетпес" не решит свои финансовые проблемы, есть риск, что команда не сможет заявиться даже на турнир первой лиги и повторит участь павлодарского "Иртыша", который в прошлом году из-за выявленных долгов отказался от участия в чемпионате Казахстана по футболу в связи с невозможностью исполнения финансовых и спортивных обязательств.

Напомним, что "Окжетпес" вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2020.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне