С "Окжетпеса" сняли еще шесть очков. Команда была бы в лидерах чемпионата

С кокшетауского "Окжетпеса" сняли еще шесть очков, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда могла быть в лидерах первой лиги.

"За повторное неисполнение вступивших в силу решений юридических органов решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола с футбольного клуба "Окжетпес" снято шесть очков", - говорится в сообщении на официальном сайте ПФЛК.

Таким образом, в этом сезоне с "Окжетпеса" снято уже девять очков. Сейчас кокшетауская команда с 23 очками занимает четвертое место. У них могло быть 32 балла и третье место в чемпионате. При этом лидеру, которым является шымкентский "Кыран", они бы уступали всего три очка, а сейчас уже 12.

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