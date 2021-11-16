Названы лучший тренер и футболист первой лиги Казахстана сезона-2021

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела голосование с целью определения лучшего тренера по итогам сезона-2021 в первой лиге. В нем приняли участие главные тренеры, капитаны и руководители команд-участников лиги. Респондентам были предложены по три лучших кандидата сезона в каждой номинации.

В итоге лучшим тренером сезона-2021 первой лиги признан 44-летний тренер "Мактаарала" Константин Горовенко. Вместе со своей командой специалист наделал немало шума в Кубке Казахстана, став единственным представителем первой лиги в групповой стадии турнира. Там "Мактаарал" до последнего тура боролся за выход дальше, но в итоге заняли третье место, уступив "Тоболу" и "Таразу". При этом в своей группе команда из Туркестанской области набрала девять очков (две победы и три ничьи). В первой лиге "Мактаарал" выполнил главную задачу на сезон – занял место, позволяющее претендовать на повышение в классе.

На втором месте по итогам голосования – Марат Еслямов. Тренер "Аксу" сумел выиграть первую лигу, одержав 15 побед в 22 матчах сезона. Тройку замкнул Кирилл Морунов. 31-летний молодой специалист вместе с "Кайрат-Жастар" сумел занять пятую строчку в первой лиге, при этом "кайратовцы" играли самым молодым составом во всем первенстве.

Добавим, что лучшим игроком первой лиги сезона-2021 признан форвард "Аксу" Мирас Турлыбек. 20-летний игрок до этого сезона выступал лишь в составе молодежной команды "Иртыша" в рамках второй лиги. В этом году он дебютировал в первой лиге, сразу же ярко проявив себя. У Турлыбека отличная статистика: 21 гол + 6 результативных передач в 21 проведенном матче первенства. Помимо этого, Мирас провел две игры на предварительном этапе Кубка Казахстана, в которых результативными действиями отличился два раза. Его результативность не осталась без внимания тренерского штаба молодежной сборной Казахстана, за которую Мирас дебютировал в выездном матче против Шотландии в рамках квалификации молодежного Евро-2023.

Второе-третье места между собой поделили два опытных футболиста "Окжетпеса" – Жасулан Молдакараев и Санат Жумаханов. Любопытно, что большинство руководителей отдали свои голоса за Жасулана, но по итогам суммирования этого не хватило опытным футболистам кокшетауской команды, чтобы обогнать Турлыбека.

Жумаханов в завершившимся сезоне Первой лиги провел 18 игр, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его партнер по линии атаки Молдакараев забил 19 голов и организовал 5 ассистов в 19-ти сыгранных матчах турнира.