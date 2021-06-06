Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки

Он сменил Вахида Масудова.

Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки
Фото: с сайта kazfootball.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
0

Атакентский "Махтаарал" объявил о назначении 44-летнего казахстанского специалиста Константина Горовенко на пост главного тренера, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

На посту главного тренера молодой специалист сменил Вахида Масудова, под руководством которого "Махтаарал" начинал нынешний сезон. После семи сыгранных туров атакентский клуб идет на втором месте в первой лиге, уступая только "Кырану".

Горовенко тренерскую карьеру начинал ассистентом главного тренера "Сункара", где проработал три сезона. Также трудился в молодежных командах "Кайрата", а под его руководством фарм-клуб алматинцев стал бронзовым призером первой лиги-2017 в своем дебютном сезоне. После этого Горовенко с 2018 по 2020 год тренировал "Жетысу Б", с которым в сезоне-2019 занял пятое место в первой лиге.

В июне минувшего года специалист возглавил карагандинский "Шахтер". При нем команда сыграла 18 матчей, одержав восемь побед, пять матчей завершились вничью и еще в пяти потерпела поражения. По итогам сезона "Шахтер" занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Первая лига Казахстана Шахтер ФК Махтаарал ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
21:29
Футбол

Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки
5 июня
19:06
Футбол

Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб
26 мая
12:09
Футбол

Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
26 мая
10:20
Футбол

Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
24 мая
18:06
Футбол

Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ
20 мая
23:59
Футбол

Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат"
17 мая
21:43
Футбол

Дубль "Кайрата" пропустил четыре гола от лидера и потерпел второе поражение
4 мая
10:30
Футбол

Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок
26 апреля
20:26
Футбол

Еркебулан Сейдахмет забил первый гол с лета 2019 года
26 апреля
18:51
Футбол

Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги
26 апреля
14:42
Футбол

Ни одного игрока "Кайрата". Представлена символическая сборная 2-го тура первой лиги Казахстана
22 апреля
08:00
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана по футболу определился с новым клубом
21 апреля
11:37
Футбол

Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение
16 апреля
16:35
Футбол

Сейдахмет - в составе. Представлена символическая сборная первого тура первой лиги Казахстана
11 апреля
21:38
Футбол

Футболисты "Кайрата" начали сезон с крупной победы и вышли в лидеры первой лиги
11 апреля
17:11
Футбол

"Окжетпес" после вылета из КПЛ провел первый официальный матч с двумя голкиперами в старте
11 апреля
15:55
Футбол

"Кыран" одержал победу в матче открытия сезона в первой лиге
7 апреля
20:57
Футбол

Определились все участники первой лиги по футболу сезона-2021
7 апреля
14:48
Футбол

"Окжетпес" - "Женис" и другие. Определились все пары предварительных этапов Кубка Казахстана по футболу
6 апреля
21:44
Футбол

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана завершил карьеру и стал функционером
28 марта
14:45
Футбол

Казахстанский форвард прибыл в расположение 13-кратного чемпиона из Европы
26 марта
14:35
Футбол

Игравший в "Кайрате" и Европе казахстанский форвард нашел новый клуб
24 марта
13:58
Футбол

Старт первой лиги Казахстана по футболу отложен. Причины и минус один клуб
20 марта
21:46
Футбол

На казахстанский клуб наложен трансферный бан
19 марта
14:31
Футбол

19-летний футболист после Сербии и России вернулся в Казахстан
19 марта
00:03
Футбол

Попали в тройку. Стало известно количество казахстанских футболистов в зарубежном чемпионате
18 марта
09:09
Футбол

Казахстанский футбольный клуб расформируют. Названы причины
13 марта
15:52
Футбол

Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу
12 марта
07:56
Футбол

Европейский клуб объявил о трансфере 20-летнего казахстанского нападающего
11 марта
15:12
Футбол

20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика