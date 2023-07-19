КФФ наказала замахнувшегося на болбоя футболиста

Футболист шымкентского "Кырана" Ислам Умаров, замахнувшийся на болбоя во время матча, дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Инцидент произошел в матче первой лиги Казахстана по футболу в Астане со столичным "Женисом". Умаров замахнулся на болбоя, который подал ему мяч на бровке. После этого футболисту "Кырана" высказал претензии наставник "Жениса" Ринат Алюетов. Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству судей.

"За неспортивное поведение по отношению к сопернику или любому лицу, выразившееся в грубой форме приема мяча от болбоя (замахнулся), который подал мяч ему на бровке, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кыран" Умарова И. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 15 июля 2023 года", - говорится в постановлении.

Сам матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Жетысу".

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