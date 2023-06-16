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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Казахстанский специалист сменил Смакова в клубе первой лиги

Казахстанский специалист сменил Смакова в клубе первой лиги
©ФК "Тараз"

Известный казахстанский тренер Владимир Никитенко назначен главным тренером "Елимая" из Семея, сообщает Metaratings.kz.

За свою карьеру, Никитенко возглавлял "Кайрат", "Актобе", "Тобол", и другие казахстанские клубы. Тренер так же работал со сборной Казахстана U21. В 1995 шлжу Никитенко возглавлял "Елимай".

Отмечается, что Самат Смаков останется в тренерском штабе семейского клуба.

На данный момент "Елимай", набрав 28 очков, лидирует в первой лиге чемпионата Казахстана.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Смаков Самат Владимир Никитенко Первая лига Казахстана

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