Казахстанский специалист сменил Смакова в клубе первой лиги

Известный казахстанский тренер Владимир Никитенко назначен главным тренером "Елимая" из Семея, сообщает Metaratings.kz.
За свою карьеру, Никитенко возглавлял "Кайрат", "Актобе", "Тобол", и другие казахстанские клубы. Тренер так же работал со сборной Казахстана U21. В 1995 шлжу Никитенко возглавлял "Елимай".
Отмечается, что Самат Смаков останется в тренерском штабе семейского клуба.
На данный момент "Елимай", набрав 28 очков, лидирует в первой лиге чемпионата Казахстана.
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