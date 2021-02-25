Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча

Сегодня, 25 февраля, кокшетауский "Окжетпес" проводил товарищеский матч с украинским "Вересом" в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На 29-й минуте из-за опасного подката футболисты устроили потасовку на поле, в результате чего игру так и не доиграли при счете 1:1.
Эпизод смотреть с 30:56:
Напомним, что "Верес" выступает в первой лиге Украины, где занимает второе место с 30 очками. "Окжетпес" в прошлом сезоне финишировал на последнем, 11-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.
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