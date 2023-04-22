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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Игрок казахстанского клуба забил гол прямым ударом с углового

Игрок казахстанского клуба забил гол прямым ударом с углового
©ФК "Кызыл-Жар"

"Елимай" из Семея в матче третьего тура первой лиги чемпионата Казахстана против "Жас  Кырана" вышел вперед, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча проходит в Алматы.

Автором гола на 21-й минуте стал хавбек гостей Алтынбек Сапаров. Он поразил ворота прямым ударом с углового.

"Елимай" после двух туров с четырьмя очками идет на пятом месте. "Жас Кыран" занимает 13-ю строчку.

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Метки:
Первая лига Казахстана

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