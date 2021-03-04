Игравший за молодежную сборную Украины футболист присоединился к казахстанскому клубу

Бывший капитан львовского "Руха" Игорь Дуць может стать игроком "Окжетпеса", представляющего первую лигу Казахстана. Об этом сообщает FootBoom.

Отмечается, что футболист уже находится в расположении нового клуба и в ближайшее время может заключить с ним полноценный контракт.

Ранее ожидалось, что Дуць перейдет в другой казахстанский клуб - "Акжайык", но сторонам не удалось договориться.

Состав "Окжетпеса" могут пополнить еще два украинца: Дмитрий Рыжук и Виталий Гошкодеря.

26-летний Дуць прежде играл только в чемпионате Украины за "Ильичевец" и "Шахтер-3". В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные своей страны.

Напомним, что в прошлом сезоне кокшетаусцы финишировали на последнем месте в КПЛ и вылетели в первую лигу.

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