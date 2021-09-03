Футболисты казахстанского клуба устроили массовую драку с жителями города. Есть пострадавшие

Футболисты "Тараз-Каратау" устроили драку в Экибастузе. Конфликт произошел между игроками и несколькими парнями (жителями города) после матча "Экибастуз" - "Тараз-Каратау", сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Отмечается, что несколько месяцев назад игрок "Игилика" по фамилии Мосин (ранее он играл за "Экибастуз") сцепился с одним из футболистов "Тараз-Каратау". Тогда представителю команды "Игилик" досталось вне футбольного поля.

Уже в Экибастузе друзья Мосина решили разобраться с его обидчиками, тем более что "Тараз-Каратау" прибыл на выездной матч. В результате - массовая драка с несколькими пострадавшими.

Напомним, что "Тараз-Каратау" идет на шестом месте в таблице первой лиги Казахстана, набрав 23 очка в 15 матчах. "Игилик" с 15 баллами располагается на девятой строчке из 12.

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