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Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча

Игроку была оказана экстренная помощь прямо на поле.

Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Матч шестого тура первой лиги между командами "Кайрат-Жастар" и "Окжетпес" был приостановлен на 10 минут из-за экстренной ситуации, сообщает KazFootball.kz.

На 20-й минуте матча Лев Кургин потерял сознание. Игроку была оказана экстренная помощь прямо на поле. После чего он был госпитализирован в одну из больниц города Алматы.

Спустя 10 минут судейская бригада приняла решение продолжить игру.

Напомним, накануне несчастный случай произошел во время матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020 по футболу. На 42-й минуте лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на ровном месте. После этого на поле появилась бригада медиков и стала оказывать ему экстренную помощь. Эриксена унесли с поля. А сам матч был прерван.

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Метки:
Кайрат ФК Первая лига Казахстана Окжетпес ФК

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