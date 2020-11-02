В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение

В матче было забито четыре гола.

В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение
Фото: kazfootball.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
0
Столичный СДЮСШОР № 8 задействовала в игре 14-го тура первой лиги Казахстана дисквалифицированного футболиста, и теперь команду ждет техническое поражение, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что 20-летний полузащитник Бексултан Шамши в матче 13-го тура получил желтую карточку и должен был пропустить игру 14-го тура против "Жетысу Б" (2:2). Однако главный тренер столичной команды Андрей Шумара выпустил данного игрока на замену на 61-й минуте и Шамши даже успел забить гол.

Столичному СДЮСШОР № 8 грозит техническое поражение, а "Жетысу Б" должен подняться на второе место в своей конференции.

Напомним, что "Актобе" и "Атырау" квалифицировались в премьер-лигу.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:05
Футбол

В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение
29 октября
14:10
Футбол

"Досрочно выполнили первоочередную". Стали известны задачи и бюджет "Актобе" на 2020 год
28 октября
22:00
Футбол

Футболист казахстанского клуба рукой выбил мяч из пустых ворот и получил красную карточку
28 октября
13:18
Футбол

"Актобе" выиграл матч первой лиги после возвращения в КПЛ, "Атырау" сыграл вничью
25 октября
17:18
Футбол

"Атырау" вслед за "Актобе" спустя год вернулся в КПЛ
25 октября
16:15
Футбол

"Актобе" досрочно вернулся в премьер-лигу
22 октября
19:37
Футбол

"Актобе" одержал седьмую победу в первой лиге в матче с дублем и пенальти
22 октября
17:51
Футбол

Один из главных претендентов на выход в КПЛ потерял очки в матче с удалением и незабитым пенальти
22 октября
17:27
Футбол

Обидчик Англии без голов и вакансия главного тренера. Как "Актобе" рвется обратно в КПЛ
20 октября
16:18
Футбол

"Актобе" передумали продавать
19 октября
17:41
Футбол

Брат Покатилова и Ко. Представлена символическая сборная первого круга первой лиги
19 октября
16:52
Футбол

Один из претендентов на выход в КПЛ обыграл дубль "Кайрата" и закрепил лидерство в первой лиге
19 октября
16:11
Футбол

Экс-участник переходных игр проиграл матч с дублем нигерийского форварда и лишился второго места в конференции
19 октября
13:43
Футбол

Фаворит первой лиги Казахстана после увольнения тренера проиграл дублю "Жетысу"
19 октября
11:21
Футбол

Бывший тренер БАТЭ может возглавить пятикратного чемпиона Казахстана
17 октября
07:33
Новости сайта

Назначение тренера "Астаны", победа "Барыса" и строительство арены в Туркестане. Главное к утру
16 октября
20:10
Футбол

Финансовые долги, переезд и новая арена. Озвучены задачи и бюджет одного из претендентов на выход в КПЛ
16 октября
18:14
Футбол

"Больше 30 миллионов долларов". Во сколько реально обошлось строительство стадиона в Туркестане и кто на нем будет играть
16 октября
17:30
Футбол

Экс-игрок сборной Казахстана помог одному из претендентов на выход в КПЛ выиграть шестой матч в сезоне
16 октября
17:04
Футбол

Дубль "Кайрата" устроил голевую феерию, заставил удалиться соперника и выиграл второй матч в чемпионате
16 октября
15:54
Футбол

Воспитанник "Кайрата" помог пятикратному чемпиону выиграть пятый матч в сезоне
13 октября
19:16
Футбол

Один из фаворитов первой лиги уволил главного тренера после второго подряд поражения
13 октября
16:10
Футбол

Команда экс-тренера сборной Казахстана поделила очки в матче первой лиги с шестью голами
12 октября
19:11
Футбол

Пятикратного чемпиона Казахстана по футболу во второй раз выставили на торги
8 октября
14:14
Футбол

"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении
7 октября
14:11
Футбол

Эффект Шпилевского. "Актобе" может возглавить молодой специалист
6 октября
17:11
Футбол

"Актобе" может возглавить экс-тренер сборной Казахстана и "Шахтера"
6 октября
16:36
Футбол

В декабре или весной? В ПФЛК рассказали подробности завершения сезона КПЛ
5 октября
13:39
Футбол

Дубль "Кайрата" одержал первую победу в сезоне
4 октября
13:14
Футбол

Гол-красавец принес "Атырау" победу над главным конкурентом по первой лиге
25 сентября
15:57
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Каспий" - "Тараз"
11 ноября 2019
22:39
Футбол

Как забивал лучший бомбардир первой лиги
11 ноября 2018
21:23
Футбол

Видеообзор матча "Жетысу" - "Акжайык" - 3:1
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
28 февраля 2018
00:42
Футбол

Как "Окжетпес" из первой лиги победил клуб российской премьер-лиги
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
30 января 2014
15:30
Футбол

Обзор матча "Окжетпес" - "Арсенал" (Россия) - 0:3
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика