Главный тренер казахстанского футбольного клуба умер на 35-м году жизни

Главный тренер клуба первой лиги Казахстана по футболу "Академия Оңтүстік" Левон Касабоглян
скончался на 35-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Арарат".
По данным "Sputnik Армения
", Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти стала остановка сердца.
В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба "Арарат". После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.
Касабоглян возглавил шымкентский клуб "Академия Оңтүстік" зимой. Ранее воспитанник "Пюника" работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.
Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.
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