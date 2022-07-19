В Алматы состоится премьера фильма по сценарию Дениса Тена

Сегодня, 19 июля, в день смерти фигуриста Дениса Тена состоится премьера фильма "Слепая любовь", снятого по сценарию спортсмена, сообщает Tengrinews.kz.

На специальную премьеру фильма "Слепая любовь" приглашены друзья, родные и близкие знаменитого казахстанского фигуриста. В широкий прокат картина выйдет 28 июля.

В сюжете фильма рассказывается о ситуации, когда переписка в Сети перерастает в любовь, пока зритель не узнает, что она – глухонемая, а он – слеп, и они оба не знают, как признаться в своих особенностях. Это история о виртуальном пространстве, которое выравнивает шансы тех, кто ограничен физически с рождения, стирает географические и размывает ментальные границы, даря счастье общения в физическом мире, если есть настоящая любовь.

Отметим, что генеральными продюсерами картины выступили Тимур Бекмамбетов и мать Дениса - Оксана Тен. Режиссером выступил южнокорейский режиссер, победитель Венецианского фестиваля Чак Че. Продюсеры сохранили оригинальный сценарий Дениса и не вносили никаких правок. Съемки проходили в Голливуде, городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 2019 году. Команда получилась международная, при этом казахстанские профессионалы активно принимали участие в производстве фильма.

Отмечается, что в 2018 году Тен оказался в числе финалистов конкурса Screenlife Contest. Он написал сценарий и втайне отправил свою заявку. Screenlife Contest был организован компанией Тимура Бекмамбетова BAZELEVS. Главной наградой конкурса были съемки и продюсирование короткометражного фильма в формате screenlife.

"Денис победил в конкурсе, который проводился нашей студией BAZELEVS. Его работа была интересной, он был приглашен на собеседование. Меня впечатлила не только сама работа, но и он как человек, его открытость, искренность и свет, который от него исходил..." - рассказывал Бекмамбетов.

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Напомним, Денис Тен погиб в Алматы от рук автоворов 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедренную артерию и скончался от потери крови.

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