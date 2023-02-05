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Олимпийскому чемпиону могут ампутировать ногу

Олимпийскому чемпиону могут ампутировать ногу
©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу. Ему становится хуже - гангрена продолжает прогрессировать, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги. Некроз перешел на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция. Сейчас врачи пытаются спасти ногу - найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие.

Напомним, что 10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией, его сразу подключили к ИВЛ и к аппарату ЭКМО. Позже его здоровье стало ухудшаться.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выигрывал золото Олимпиады-2006 в Турине. После победы на этих Играх они приняли решение завершить спортивную карьеру.

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Метки:
Фигурное катание

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