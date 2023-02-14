Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели еще одну операцию, сообщает KP.RU. Ему ампутировали кисти рук.

"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", - сообщил изданию источник в медицинских кругах. При этом отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что 46-летний Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Отмечалось, что вопрос об очередной операции возник на фоне прогрессирующего некроза тканей.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы