Элизабет Турсынбаева ответила на вопросы о тренерской карьере и своем заработке

Казахстанка Элизабет Турсынбаева, официально повесившая коньки на гвоздь осенью прошлого года, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, у нее поинтересовались о тренерской деятельности и заработке в спорте. И вот как она ответила на первый вопрос: "Насчет тренерской деятельности не знаю, но буду определенно в будущем заниматься развитием фигурного катания в Казахстане. Хотя, конечно, не стоит загадывать наперед. На данный момент я сфокусирована на учебе".

А вот ее реакция на "смогла ли ты заработать на спорте на старость...": "Скорее, на молодость".

Ранее 22-летняя Турсынбаева высказалась о завершении карьеры, в ходе которой выигрывала серебро чемпионата мира (2019), чемпионата четырех континентов (2019) и Универсиады (2019).

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