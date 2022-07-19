Двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры, сообщает "Чемпионат".

По словам 27-летнего Ханю, он решил покинуть любительское фигурное катание и перейти в профессионалы.

Свое первое золото Олимпиаде Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На тех играх на пьедестал взошел казахстанец Денис Тен, завоевавший бронзу.

На играх в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018-м Ханю повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвертым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Семе Уно (Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырех континентов 2020 года.

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