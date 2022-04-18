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Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании

Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
©instagram.com/kurbanov_ruslan_13/
Новости спорта Другие Фехтование

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов занял второе место на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает федерация фехтования РК награда Курбанова стала первой серебряной на этапах Кубка мира в истории казахстанского фехтования.

В 1/32 финала он нанес поражение сопернику из Венгрии Кешели Жомбору - 15:11. В следующем раунде Курбанов вырвал победу у другого представителя Венгрии Баняи Жомбора со счетом 15:14.

В 1/8 финала казахстанский шпажист справился с фехтовальщиком из США Джастином Ю - 15:9.

За вход в восьмерку сильнейших Курбанов одержал трудную победу над Мохамедом Эль-Сайедом с минимальным преимуществом - 15:14.

В 1/2 финала он сумел одолеть местного шпажиста Александра Бардане - 15:13. А в финале со счетом 11:15 проиграл другому французу Нельсону Лопезу Портье, обеспечив себе серебро турнира, который также именуется Challenge MONAL - 2022.

Сейчас Курбанов занимает девятое место в рейтинге международной федерации фехтования (FIE).

Отметим, что 30-летний шпажист был единственным в своем виде спорта представителем Казахстана на Олимпиаде - 2020 в Токио, где уступил за попадание в 1/4 финала.

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Метки:
Япония Олимпиада-2020

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