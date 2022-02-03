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Медалистка Олимпиады из Казахстана прокомментировала свою победу на международном турнире по борьбе

Медалистка Олимпиады из Казахстана прокомментировала свою победу на международном турнире по борьбе
© Reuters/Ruben Sprich
Новости спорта Борьба Женская борьба

Победительница Гран-при имени Ивана Ярыгина Эльмира Сыздыкова рассказала после выступления, что она очень хотела начать соревновательный год с положительного результата, передает корреспондент Vesti.kz.

Сыздыкова, которая в 2016 году взяла бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, выиграла турнир в категории до 76 килограммов.

- Это начало года, первый старт в этом году, можно сказать, поэтому для меня, как и для других спортсменов, думаю, было важно начать его с победы, на мажорной ноте. Ведь как начнешь год, так его и проведешь (улыбается).

- Да, так, пожалуй, думает большинство людей и далеких от спорта. А перед выходом на ковер есть ли свои ритуалы?
- Нет, я не суеверный человек, никаких ритуалов нет. Перед выходом на ковер я стараюсь максимально сконцентрироваться, настроиться и показать ту борьбу, которую я могу продемонстрировать.


- В полуфинале Вы одержали победу досрочно, в финале со счетом 15:4, со стороны кажется, что далось вам это достаточно легко, так ли это?
- Нет, я бы не назвала свою победу легкой, ведь за любой победой стоят годы тренировок. Соперницы все были очень достойными. И если с представительницами Монголии мы уже встречались на азиатских первенствах, но с соперницами из Беларуси и России впервые. В целом не назову этот старт простым для себя, перед этим перенесла простуду, и самочувствие было не самым лучшим. Рада, что удалось одержать победу, несмотря ни на что. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, кто поздравлял после соревнований!

- Чему учит борьба?
- Борьба, как и другие виды спорта, закаляет человека как физически, так и морально. Становишься дисциплинированнее, более собранным, учишься не только побеждать, но и проигрывать, проще относиться к проблемам… В этом плане спортсменам легче, чем людям, далеким от спорта, я считаю. Борьба – школа жизни для меня! 16 лет я уже на ковре и не жалею об этом.

Казахстанка стала победительницей международного турнира по вольной борьбе

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Метки:
борьба

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