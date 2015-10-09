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Женская борьба
Вчера 12:50
 

Казахстанка выбила соперницу из топ-5 на ЧМ-2026 по борьбе

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Казахстанка выбила соперницу из топ-5 на ЧМ-2026 по борьбе Фото: UWW©

Казахстанка Алтын Шагаева успешно стартовала на чемпионате мира по борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Алтын Шагаева успешно стартовала на чемпионате мира по борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 59 килограммов она одолела представительницу Турции Бедиху Гюн со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Гюн занимает пятое место в мировом рейтинге.

Теперь Шагаева продолжит борьбу за выход в полуфинал мирового первенства.


Ранее другая представительница Казахстана Лаура Алмаганбетова, выступающая в весе до 55 килограммов, проиграла японке Нагисе Хараде в своей первой схватке.

Мировое первенство по видам борьбы проходит в столице Казахстана с 24 октября по 1 ноября.

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