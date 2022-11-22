Над клыками Бозжыры: экстремал прошел по стропе над древним океаном Тетис

Сильнейший ветер, 50-градусная жара и маленькая фигурка человека на высоте 200 метров между клыками урочища Бозжыра – так началось приключение известного эстонского слэклайнера в Казахстане.

Яан Роозе стал первым атлетом, которому удалось пройти по стропе там, где миллионы лет назад плескались волны древнего океана Тетис.

Яана называют атлетом со стальными нервами. Трехкратный чемпион мира, обладатель многочисленных мировых рекордов, покоритель самых необычных локаций также несколько раз работал каскадером в голливудских кинопроектах и учил ходить по стропе саму Мадонну.

Съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять ролик, который раскроет это уникальное место по-новому.

На въезде в урочище группу встретили останцы высотой 200 метров, торчащие словно зубы гигантского чудовища. Между этими "клыками" и решено было натянуть стропу. Кстати, один из уступов, напоминающих крепость, изображен на банкноте республики номиналом тысяча тенге.

"Бозжыра испытывала мое терпение, – рассказывает Яан. – До этого у меня не было такого, чтобы из-за погоды приходилось столько ждать. Между "клыками" расстояние 500 метров, и это усложняло задачу".

Жара выматывала, ветер сбивал все планы, но команда упорно ждала. И дождалась.

"Просто фантастическое место. Хорошо, что оно спрятано вдали от цивилизации, – поделился Яан. – Рад, что удалось побывать здесь и воочию увидеть эту уникальную локацию, а также соединить физические возможности человека с красотой природы".

Яан увлекся слэклайном 12 лет назад, а сегодня рассказал о своем пути к высоте.

– Почему вы выбрали слэклайн?

– Я начинал с паркура, потом узнал о слэклайне. Тогда этот вид спорта только набирал обороты. Начинал балансировать на высоте полметра от земли, – рассказывает Яан. – Постепенно повышал планку. Помню свою первую попытку пройти на высоте 30 метров. Со стороны было не страшно смотреть, но, когда пошел, испугался сильно и смог сделать только три шага. Но не в моих правилах отступать. Я стал пробовать снова и снова. На высоте много факторов, которые мешают балансу, и нужно преодолевать их и свой страх. Но опыт – дело наживное, и со временем начало получаться.

– На каких еще необычных высотах вы шагали?

– Каждое место уникально: разная высота, длина дистанции. Бывали выступления, когда ходил между кранами над скоростным шоссе, над старым городом в Таллине, в России на фестивале преодолел стропу длиной километр. Час ушел на дорогу. Этим летом ходил в центре города Роттердам в Нидерландах с самым большим наклоном стропы – 24 процента. Делал сальто на высоте 117 метров. Могу перечислять долго. Я выступал, ходил более чем в пятидесяти странах.

– Вы даже были в команде Мадонны?

– Один из моих видеороликов увидели организаторы тура Мадонны и предложили приехать в Нью-Йорк на мастер-класс. Планировалось, что я неделю пробуду в этом проекте, но в итоге все затянулось на год. Это был концертный тур по 30 странам. Я делал слэклайнер-номера, а также обучал певицу ходьбе по стропе. Кроме этого, танцевал, делал паркурные трюки. Это был мощный опыт!

– Когда идете на высоте – страшно?

– Страшно бывает до того, как выходишь на стропу. Но когда начинаешь идти, то успокаиваешься, и дальше дело техники. Страх мешает ходить: когда начинаешь бояться, мышцы напрягаются, и это отражается на стропе. Она становится неконтролируемой и больше шатается. Поэтому во время ходьбы отключаю страх. Но он нужен, чтобы на земле продумывать все моменты и делать проход максимально безопасным. Без страха нельзя. Он помогает.

– Что помогает справляться с волнением?

– Подготовка и знания. Во время ходьбы делаю маленькие шаги. Я сосредотачиваюсь на маленьких деталях и не смотрю, сколько осталось до конца стропы.

– А что делать с ветром? Он может налететь внезапно…

– Слэклайн – это хождение по слабо натянутой стропе. В отличие от канатоходства спортсмен держит равновесие исключительно за счет наклона корпуса и рук. Стропа под тяжестью тела провисает и во время ветра буквально качается. Когда я иду, то меня двигает вместе со стропой. Но я могу предугадать, как будет вести себя стропа. Если она начинает сильнее шататься, то мне нужно быть аккуратным с каждым шагом и все время следить за ней. Порыв ветра может легко увести стропу из-под ноги, и это чревато потерей баланса. Особенно тяжело, когда проходишь большую часть дистанции и не видишь, что за спиной. Приходится чувствовать стропу ногами в прямом смысле.

– Бывают срывы?

– Да, но тут главное – опыт. Падения – часть тренировки. Без них никак. Нужно знать, как падать, чтобы не запутаться в стропе. Цель любого проекта – пройти стропу от начала до конца чисто, без срывов.

– Кто волнуется за вас дома?

– Родители и супруга. Она воздушная гимнастка и знает, что такое работать на высоте. Конечно, переживает, но всегда поддерживает меня во всем. Бывает, что ездит со мной.

Яан Роосе остался в восторге от участия в съемках на Бозжыре, несмотря на то, что это был один из самых сложных его проектов. Спортсмен решил, что непременно вернется в Казахстан, чтобы увидеть другие красивые места страны.