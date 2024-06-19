Поступок Криштиану Роналду показал его истинное лицо

Криштиану Роналду заставил заговорить о себе после происшествия с фанатами на Евро-2024, сообщает Daily Star.
Болельщики 39-летнего нападающего "Аль-Насра" смогли встретиться с кумиром, пока сборная Португалии готовилась к матчу. Причем и сам футболист приложил к этому усилия.
Роналду пришлось пробираться через кусты, чтобы добраться до металлического забора, и все это для встречи со своими поклонниками перед матчем с Чехией.
"На фотографиях звезда футбола сверкает своей фирменной улыбкой вместе с восторженным фанатами", - пишет СМИ.
Поступок футболиста получил большой отклик в соцсетях.
"Криштиану показал прекрасный характер", - написал один фанат.
"Он человек с золотым сердцем", - похвалили футболиста.
Напомним, что на открытой тренировке сборной Португалии особенно ярые фанаты Роналду прорвались на поле. Один болельщик казался особенно неуловимым для стюардов и уже приближался к звезде, когда его остановил вратарь сборной Португалии Жозе Са.
Сборная Португалии в своем стартовом матче на Евро-2024 обыграла Чехию со счетом 2:1. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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