Модрич поспорил с Мбаппе об уровне чемпионата Европы

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич сравнил уровень чемпионатов Европы и мира, противопоставив свое мнение французу Килиану Мбаппе.
Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.
"Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.
Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.
Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее", – сказал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии.
Напомним, что Хорватия выступит на Евро-2024 в группе В с Испанией, Италией и Албанией. Франция выступит в квартете D с Польшей, Австрией и Нидерландами.
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