Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Модрич поспорил с Мбаппе об уровне чемпионата Европы

Модрич поспорил с Мбаппе об уровне чемпионата Европы
©hns.team

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич сравнил уровень чемпионатов Европы и мира, противопоставив свое мнение французу Килиану Мбаппе

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

"Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.

Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.

Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее", – сказал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии. 

Напомним, что Хорватия выступит на Евро-2024 в группе В с Испанией, Италией и Албанией. Франция выступит в квартете D с Польшей, Австрией и Нидерландами. 

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Модрич Лука Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus