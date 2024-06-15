Модрич поспорил с Мбаппе об уровне чемпионата Европы

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич сравнил уровень чемпионатов Европы и мира, противопоставив свое мнение французу Килиану Мбаппе.

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

"Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.

Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.

Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее", – сказал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии.