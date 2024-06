Лучший бомбардир Евро-2024 определился с новым клубом

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе достиг соглашения с французским "Монако", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо Микаутадзе согласовал с "Монако" условия личного контракта. В свою очередь "Монако" обратился к нынешнему клубу 23-летнего нападающего французскому "Метцу" с предложением о трансфере с тем, чтобы договорится по цене и оформить сделку до конца Евро-2024.

Напомним, на чемпионате Европы в Германии Микаутадзе забил по голу в трех матчах сборной Грузии на групповом этапе. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.

One man out in front... 🇬🇪⚽ #EUROtopscorer @alipayplus pic.twitter.com/SuRWPf3VFm