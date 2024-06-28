Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024
Комментарии

Лучший бомбардир Евро-2024 определился с новым клубом

Лучший бомбардир Евро-2024 определился с новым клубом
©x.com/EURO2024

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе достиг соглашения с французским "Монако", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо Микаутадзе согласовал с "Монако" условия личного контракта. В свою очередь "Монако" обратился к нынешнему клубу 23-летнего нападающего французскому "Метцу" с предложением о трансфере с тем, чтобы договорится по цене и оформить сделку до конца Евро-2024.

Напомним, на чемпионате Европы в Германии Микаутадзе забил по голу в трех матчах сборной Грузии на групповом этапе. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Грузия Франция Монако ФК

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:23
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Лучший бомбардир Евро-2024 определился с новым клубом
Сегодня , 19:00
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Чемпион мира удивил выбором лучшего футболиста Евро-2024
Сегодня , 17:59
Евро-2024
©x.com/Azzurri Дания обескуражит Германию, а Италия провалит в плей-офф? Ждем сенсации на Евро
Сегодня , 16:56
Евро-2024
©instagram.com/geo__team/ Сборной Грузии вынесли вердикт после сенсации на Евро-2024
Сегодня , 16:08
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Роналду? Стало известно о конфликте в сборной Португалии на Евро-2024
Сегодня , 14:53
Евро-2024
©x.com/England Семьи игроков сборной Англии пострадали на Евро из-за буйства фанатов
Сегодня , 14:02
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Суперкомпьютер назвал четвертьфиналистов Евро-2024
Сегодня , 11:59
Евро-2024
©UEFA ESPN списал чемпиона и выбрал главного фаворита Евро-2024
Сегодня , 10:52
Евро-2024
©instagram.com/portugal/ Роналду оказался "злостным нарушителем" на Евро-2024
Сегодня , 10:30
Евро-2024
©depositphotos.com Неудачник Евро-2024 подрался с фанатом
Сегодня , 09:25
Евро-2024
©twitter.com/EURO2024 Претендент на "Золотой мяч" оскандалился на Евро-2024
Вчера , 22:08
Евро-2024
©x.com/GeorgiaGff Стали известны планы топ-клуба на лидера сборной Грузии
Вчера , 21:03
Евро-2024
©x.com/HNS_CFF Игрок сборной Хорватии спровоцировал драку фанатов на Евро
Вчера , 20:46
Евро-2024
©instagram.com/geo__team Фанат Роналду обыграл его и получил признание своего кумира
Вчера , 20:30
Евро-2024
©facebook.com/GeorgiaGFF "Миллионы за сенсацию". Сборная Грузии разбогатела после триумфа на Евро
Вчера , 16:45
Евро-2024
©instagram.com/georginagio Джорджина опубликовала фото и "накликала беду" на Роналду
Вчера , 15:20
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Криштиану Роналду занял первое место на Евро-2024: подробности
Вчера , 14:22
Евро-2024
©depositphotos.com Суперкомпьютер назвал нового фаворита Евро-2024
Вчера , 14:01
Евро-2024
©КФФ "Мог со сборной играть на Евро". Адиев назвал виновника фиаско Казахстана против Греции
Вчера , 13:40
Евро-2024
©instagram.com/portugal/ Фанат едва не убил Роналду: реакция Криштиану попала на видео
Вчера , 12:40
Евро-2024
©UEFA Тренер раскрыл, как остановил Роналду и преподнес сенсацию на Евро-2024
Вчера , 12:22
Евро-2024
©UEFA Фейерверки и "реки" фанатов. Как в Грузии отпраздновали историческую победу на Евро-2024: видео
Вчера , 12:03
Евро-2024
©UEFA Экс-игроки казахстанских клубов огорчили Роналду и сотворили историю на Евро-2024
Вчера , 11:01
Евро-2024
©UEFA Дебют мечты, или чем Испания и Грузия отличились на Евро-2024
Вчера , 10:20
Евро-2024
©UEFA Тренер сборной Португалии назвал причины сенсационного поражения на Евро-2024
Вчера , 09:40
Евро-2024
©UEFA Определился неожиданный лидер гонки бомбардиров Евро-2024: у Роналду 0 голов
Вчера , 08:40
Евро-2024
©Кадр из трансляции Впервые в карьере! Роналду переписал историю и потерпел фиаско на Евро-2024
Вчера , 08:20
Евро-2024
©instagram.com/uafukraine/ Стали известны все неудачники Евро-2024
Вчера , 07:40
Евро-2024
©UEFA Криштиану Роналду устроил истерику после поражения на Евро-2024: видео
Вчера , 07:20
Евро-2024
©depositphotos.com Расписание матчей плей-офф Евро-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus