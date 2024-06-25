Испания готовится распрощаться с легендарной футбольной традицией

В испанскую футбольную федерацию поступила жалоба от местной Ассоциации родителей, сообщает Marca.

В обращении говорится, что известная футбольная традиция, при которой новичок команды, футболист или тренер, отмечающий день рождения, проходит через "коридор" из игроков, которые бьют его по спине и голове, оказывает негативное влияние на школьную среду.

Федерация ответила, что рассмотрит этот вопрос и примет соответствующие меры.

Обеспокоенные родители направили официальное письмо местным властям, которые, в свою очередь, передали жалобу в футбольную федерацию и руководству Ла Лиги.

Игроки испанской сборной также соблюли эту традицию во время чемпионата Европы, отмечая дни рождения вратаря Унаи Симона и главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Федерация и Ла Лига заявили о готовности обсудить этот вопрос и намерены предотвратить нормализацию такого поведения. Лига направила письмо капитанам 42 клубов из двух высших дивизионов страны с целью изучения данной проблемы.

Напомним, Испания стала второй сборной в истории, выигравшей все три матча группового этапа Евро без пропущенных мячей. На Евро-2020 это удалось сделать Италии.

Кроме того, Испания первой набрала девять очков на Евро-2024. В 1/8 финала испанцы встретятся с одной из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.