Бездарная Шотландия. Команда Стива Кларка повторила антирекорд Евро

Футболисты сборной Шотландии вылетели с чемпионата Европы-2024 в Германии, проиграв Венгрии (0:1) в третьем туре группового этапа, передают Vesti.kz.
По информации Opta Sports, шотландцы в 12-й раз принимали участие на групповом этапе крупного турнира (ЧМ+Евро), в шести из них не одержав ни одной победы.
Также команда Стива Кларка на Евро-2024 повторили антирекорд ЧЕ по ударам за групповой этап (17, столько же было у Северной Ирландии в 2016 году).
В квартете A Германия с 7 набранными очками заняла первое место. Второй стала Швейцария (5 баллов). Венгрия (3) расположилась на третьей строчке. Шотландия (1) финишировала последней.
Судьба венгров решится после всех матчей третьего тура.
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