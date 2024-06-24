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Новости по теме: Евро 2024
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Бездарная Шотландия. Команда Стива Кларка повторила антирекорд Евро

Бездарная Шотландия. Команда Стива Кларка повторила антирекорд Евро
©scottishfa.co.uk

Футболисты сборной Шотландии вылетели с чемпионата Европы-2024 в Германии, проиграв Венгрии (0:1) в третьем туре группового этапа, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, шотландцы в 12-й раз принимали участие на групповом этапе крупного турнира (ЧМ+Евро), в шести из них не одержав ни одной победы.

Также команда Стива Кларка на Евро-2024 повторили антирекорд ЧЕ по ударам за групповой этап (17, столько же было у Северной Ирландии в 2016 году).

В квартете A Германия с 7 набранными очками заняла первое место. Второй стала Швейцария (5 баллов). Венгрия (3) расположилась на третьей строчке. Шотландия (1) финишировала последней.

Судьба венгров решится после всех матчей третьего тура.

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Метки:
Шотландия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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