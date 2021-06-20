Врачи не выявили проблем со здоровьем у футболиста сборной Венгрии Салаи

Футболист сборной Венгрии Адам Салаи прошел медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем, сообщается в твиттере Венгерской федерации футбола.

Салаи в субботу в матче ЕВРО-2020 с командой Франции (1:1) был заменен в первом тайме. Сообщалось, что игрок, вероятно, получил тепловой удар. Позднее стало известно, что в одном из эпизодов футболист получил удар по голове и у него появилось головокружение. Игроку пришлось отправиться в больницу.

Медобследование не выявило проблем у Салаи, у него есть шансы выйти на поле в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Германии 23 июня.

Сборная Венгрии набрала одно очко после двух туров в группе F. У команд Португалии и Германии по три балла, у Франции - четыре.

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