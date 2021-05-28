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Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник выбыл из-за травмы.

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
Фото: eurosport.com
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сыграет в составе сборной Украины на Евро-2020, сообщает zbirna.com.

Он пропустил концовку клубного сезона из-за травмы и теперь в Киеве сделал МРТ, который вынес вердикт - частичный разрыв задней поверхности бедра.

Приступить к тренировкам Коваленко сможет лишь с 15 июня.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 

Сборная Украины свой первый матч на чемпионате Европы проведет 13 июня против Нидерландов.

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Метки:
Евро-2020 Чемпионат Европы по футболу Украина Испания

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