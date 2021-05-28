В Казахстане в прямом эфире покажут матчи Евро-2020

Телеканалы Qazaqstan и Qazsport стали официальными телевещателями Евро-2020. Таким образом, казахстанские болельщики смогут посмотреть все игры континентального первенства в прямом эфире на этих каналах.

16-й розыгрыш чемпионата Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

24 сборные, прошедшие в финальную стадию Евро-2020, разделены на 6 групп:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

Матч открытия пройдет 11 июня на "Олимпийском стадионе" в Риме. Финальная встреча состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в 2020-м, но из-за пандемии был перенесен на этот год.

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