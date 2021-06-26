В УЕФА пошли навстречу верующим футболистам на Евро-2020

УЕФА пойдет навстречу футболистам, которые не хотят, чтобы во время пресс-конференций на их столе стояло безалкогольное пиво, сообщает Eurosport.

"Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые стоят на столах во время пресс-конференций", - сказали в УЕФА.



Производители пива не против такого подхода.

После матча между Францией и Германией Поль Погба пришел на пресс-конференцию и убрал со стола бутылку безалкогольного пива. Погба - мусульманин, и, вероятно, он сделал это по религиозным убеждениям. На следующей пресс-конференции сборной Франции, в которой участвовал Карим Бензема, бутылка с пивом на столе не стояла.



Матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся 26 июня. Финал состоится 11 июля.

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