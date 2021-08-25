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Триумфаторы акции 1xEuro в Казахстане получили свои призы

Триумфаторы акции 1xEuro в Казахстане получили свои призы
Новости спорта Сборные Евро-2020

Завершилась промоакция от 1xBet, приуроченная к чемпионату Европы по футболу - 1xEuro. В рамках акции участников ждали интереснейшая механика и топовые подарки, среди которых Apple MacBook, Apple iPhone, Samsung Galaxy, промобаллы на сайте и многие другие. Общий призовой фонд промо составил более 50 миллионов тенге!

Все, что нужно было сделать участникам, - ставить на матчи Евро и собирать акционные билеты. Чтобы как можно больше пользователей могли получить призы, букмекер устроил целых 5 розыгрышей - по одному после каждого этапа чемпионата Европы. Всего призы получили более 2 000 участников.

В первых четырех были разыграны фрибеты на миллионы тенге, множество бонусных баллов и 200 фирменных рюкзаков. И все счастливчики уже получили свои подарки.

В главном - пятом розыгрыше - принимали участие все игроки, собравшие 10 и более билетов. А разыгрываемые гаджеты были как никогда топовыми и разнообразными - от MacBook Pro 16 до наушников Samsung Galaxy Buds Pro. 64 игрока после участия в акции 1xEuro от 1xBet вернулись домой с крутыми призами.

Победители акции на собственном опыте убедились, что выиграть в промо от 1xBet может каждый. Главное - принимать активное участие и верить в свою победу.

Участвуйте в акциях 1xBet и присоединяйтесь к числу счастливчиков!

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Метки:
Евро-2020 Букмекеры
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