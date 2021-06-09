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Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020

Команда сыграет в квартете С.

Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020
Андрей Шевченко. Фото: УАФ©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал соперников по группе и обозначил задачу, которая стоит перед ее командой на чемпионате Европы-2020.

- Наша главная задача - выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит - сборная Нидерландов. Австрия - это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония - тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру, - цитирует Шевченко Terrikon.com со ссылкой на сайт УЕФА.

Напомним, что Украина является соперником сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022. Команды сыграли вничью (1:1) в Киеве в рамках третьего тура группового этапа. Следующий матч они проведут 1 сентября в Казахстане.

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Метки:
Евро-2020 Шевченко Андрей Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина

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