Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией на Евро-2020

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Торган Азар не поедет с национальной командой в Санкт-Петербург на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020, в котором предстоит сыграть с Финляндией, передает "Чемпионат".

Причина отсутствия Торгана Азара в заявке команды не сообщается. Напомним, что он забил на турнире один гол.

Матч Финляндия - Бельгия состоится завтра, в ночь с 21 на 22 июня, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Лидером турнирной таблицы группы B является Бельгия, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по личным встречам. Замыкает квартета Дания (0).

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