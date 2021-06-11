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Старт Евро - вместе с "Евро Драйвом"

Каждую неделю разыгрывается автомобиль.

Старт Евро - вместе с "Евро Драйвом"
Новости спорта Сборные Евро-2020
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11 июня матчем Турция - Италия открывается долгожданный чемпионат Европы по футболу. А акция букмекерской конторы Olimpbet "Евро Драйв" уже набрала обороты. Каждую неделю Olimpbet разыгрывает автомобиль, и первый счастливчик уже забрал свою Toyota Camry. Другие победители выиграли Apple Watch 6, AirPods Pro и фрибеты номиналом от 5000 до 25 000 тенге.

Как участвовать в акции

●     Сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 1.50.

●     Минимальная ставка для участия в акции - 2000 тенге.

●     За каждые поставленные 2000 тенге клиенту начисляется билет для участия в розыгрыше призов.

Следующий розыгрыш пройдет во вторник, 15 июня. В этот же день завершится первый тур Евро. Рассказываем о самых громких матчах, поставив на которые клиенты Olimpbet могут выиграть Toyota Camry.

Турция - Италия, 11 июня

Матч-открытие Евро в Риме. Италия, один из фаворитов всего турнира, не проигрывает с 2018 года - на протяжении 27 встреч. Турция тоже подходит к Евро в неплохой форме и с беспроигрышной серией, правда, более скромной - из шести игр. Команда Манчини стартует с победы или турки в первом же матче организуют сенсацию?

Бельгия - Россия, 12 июня

Россия начинает Евро матчем в Санкт-Петербурге против одного из главных фаворитов. Де Брейне, Лукаку, Азар, Куртуа, Мертенс - пожалуй, только Франция может поспорить с Бельгией по силе состава. России в этом матче стоит разве что рассчитывать на повторение эпохальной битвы с Испанией на ЧМ: терпим в защите, а в атаке вдруг что-нибудь залетит. Или Черчесов придумал что-то новое?

Англия - Хорватия, 13 июня

В XXI веке противостояние Англии и Хорватии становится одним из самых принципиальных. Команды постоянно сталкиваются то в отборах, то в финальных стадиях крупных турниров. Некоторые их поединки входят в историю. Вроде неожиданной победы "шашечных" (3:2) на "Уэмбли" в 2007-м, после которой англичане остались без Евро, или эмоционального полуфинала ЧМ-2018, в котором снова сильнее были хорваты (2:1 в доп. время). Чем закончится очередная встреча?

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Метки:
Евро-2020

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