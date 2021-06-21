Швейцария лишила Россию шансов выйти в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Подробности

Швейцария обыграла Турцию (3:1) и с 4 очками и разницей мячей 4-5 (минус один) заняла третье место в группе А чемпионата Европы. И это очень неприятная новость для сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

В плей-офф выходят топ-4 лучших сборных с третьих мест.

В случае поражения от Дании россияне потенциально могут выйти в 1/8 финала с третьего места с 3 очками и разностью "минус 3" (при худшей разности российская команда станет четвертой в группе). И именно на ничью или поражение швейцарцев можно было ей надеяться, чтобы попасть в "четверку".

Теперь России нужно, чтобы совпало два из четырех следующих раскладов:

1. В группе С Украина или Австрия в очном матче громят соперника в четыре или более мяча (есть шанс, что россиян устроит разгром в три мяча, но тогда матч с Данией должен закончиться как минимум 2:3 или результативнее).

2. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи как минимум в четыре мяча (а скорее пять).

3. В группе D нужна ничья Хорватии и Шотландии. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками.

4. В группе Е нужны непобеда Польши над Швецией либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками как минимум в три мяча (а скорее четыре).

Первый и второй расклады смотрятся максимально нереалистично. Третий - с учетом проблем хорватов на этом турнире - вполне возможен. Наверное, есть небольшие шансы на разгромную победу испанцев над словаками или, наоборот, поражение "Красной фурии", но вкупе с необходимой неудачей поляков вероятность такого расклада тоже очень мала.

Поскольку все это должно совпасть и с ничьей хорватов, стоит признать, что выйти с третьего места России будет практически невозможно. Надо не проигрывать Дании и занимать вторую позицию.

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