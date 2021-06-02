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Сборная России по футболу огласила состав на Евро-2020

Матч открытия пройдет 11 июня.

Сборная России по футболу огласила состав на Евро-2020
Фото: instagram.com/teamrussia/
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Сборная России определилась с заявкой на чемпионат Европы-2020. В список вошли 26 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

В группе В россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Состав команды:
 
вратари: 1. Антон Шунин ("Динамо"), 12. Юрий Дюпин ("Рубин"), 16. Матвей Сафонов ("Краснодар");

защитники: 14. Георгий Джикия ("Спартак"), 2. Марио Фернандес, 3. Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), 18. Юрий Жирков, 4. Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), 13. Федор Кудряшов ("Антальяспор"), 5. Андрей Семенов ("Ахмат");

полузащитники: 8. Дмитрий Баринов, 19. Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), 26. Максим Мухин (ЦСКА), 17. Александр Головин ("Монако"), 21. Даниил Фомин ("Динамо"), 11. Роман Зобнин ("Спартак"), 20. Алексей Ионов ("Краснодар"), 23. Далер Кузяев, 24. Андрей Мостовой, 7. Магомед Оздоев (все трое - "Зенит"), 25. Денис Макаров ("Рубин"), 15. Алексей Миранчук ("Аталанта"), 6. Денис Черышев ("Валенсия");

нападающие: 22. Артем Дзюба ("Зенит"), 10. Антон Заболотный (ЦСКА), 9. Александр Соболев ("Спартак").

Напомним, что 16-й розыгрыш чемпионата Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. 

Матч открытия пройдет 11 июня на "Олимпийском стадионе" в Риме. Финальная встреча состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Метки:
Сборная России по футболу Евро-2020

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