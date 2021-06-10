Сборная Италии понесла потерю перед Евро-2020. Федерация попросила УЕФА о замене

Федерация футбола Италии (FIGC) отправила запрос УЕФА о разрешении заменить в составе сборной на Евро-2020 травмированного полузащитника Лоренцо Пеллегрини, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт федерации.

Пеллегрини получил травму на тренировке в среду. Утром полузащитник "Ромы" прошел медобследование, но пока остается в списке игроков сборной, которые отправятся в Рим на матч-открытие.

FIGC запросила УЕФА о замене Пеллегрини на игрока "Сассуоло" Гаэтано Кастровилли. Если замена будет одобрена, хавбек присоединится к сборной в Риме.

В матче-открытии Италия встретится 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме с Турцией. Также в группе А соперниками итальянцев будут команды Швейцарии и Уэльса.

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