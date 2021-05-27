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Сборная Чехии лишилась экс-защитника "Ордабасы" перед Евро-2020. Известны причины

Инцидент случился в матче Лиги Европы.

Сборная Чехии лишилась экс-защитника "Ордабасы" перед Евро-2020. Известны причины
Фото: EPA©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Апелляция чешского защитника Ондржея Куделы на 10-матчевую дисквалификацию по обвинению в расизме была отклонена, футболист пропустит Евро-2020. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на УЕФА.

Отмечается, что центральный защитник пражской "Славии" был дисквалифицирован руководством европейского футбола за расистское оскорбление игрока "Рейнджерс" Глена Камары в матче Лиги Европы 18 марта.

Таким образом, сборная Чехии накануне старта чемпионата Европы осталась без одного из лучших игроков обороны. Кудела ранее был признан лучшим защитником чемпионата Чехии по итогам завершившегося сезона.

Напомним, что Кудела известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Ордабасы" в 2014 году.

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Метки:
Евро-2020 Чехия УЕФА Дисквалификация

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