Сборная Бельгии лишилась двух лидеров на матч Евро-2020 с Россией

Полузащитники сборной Бельгии Кевин де Брюйне и Аксель Витсель не примут участия в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с Россией, сообщает Р-Спорт.

Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Де Брюйне и Витсель не полетели с командой в Россию и продолжат восстанавливаться в Бельгии после травм.

Полузащитник "Манчестер Сити" де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1), у игрока был диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости.

Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес позднее сообщил, что 29-летний хавбек перенес операцию. В четверг де Брюйне заявил, что надеется принять участие в матче чемпионата Европы против Дании 17 июня в Копенгагене.

Витсель в январе перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия и с того момента не играл за дортмундскую "Боруссию" и сборную Бельгии.

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