Сборная Англии по футболу перед стартом Евро-2020 лишилась форварда "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд пропустит чемпионат Европы по футболу. Как сообщается в твиттере сборной Англии, он покинул расположение команды.

У 19-летнего игрока случился рецидив старой травмы и он решил не полноценно залечить ее в летнее межсезонье, а не выходить на поле на лекарствах.

Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.



Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A