Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сборная Англии по футболу перед стартом Евро-2020 лишилась форварда "Манчестер Юнайтед"

Он уже покинул расположение команды.

Сборная Англии по футболу перед стартом Евро-2020 лишилась форварда "Манчестер Юнайтед"
Фото: twitter.com/England
Новости спорта Сборные Евро-2020
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд пропустит чемпионат Европы по футболу. Как сообщается в твиттере сборной Англии, он покинул расположение команды.

У 19-летнего игрока случился рецидив старой травмы и он решил не полноценно залечить ее в летнее межсезонье, а не выходить на поле на лекарствах. 

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 

Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2020 Чемпионат Европы по футболу Манчестер Юнайтед Великобритания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:59
Футбол

Сборная Англии по футболу перед стартом Евро-2020 лишилась форварда "Манчестер Юнайтед"
Сегодня
19:00
Футбол

На "Евро Драйве": Olimpbet запускает новую акцию и разыгрывает 7 авто
30 мая
23:48
Футбол

Де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020
30 мая
18:53
Футбол

Романцев назвал фаворита Евро-2020
29 мая
13:56
Футбол

Италия забила семь мячей в товарищеском матче и приблизилась к повторению рекорда перед Евро-2020
28 мая
18:31
Футбол

В Казахстане в прямом эфире покажут матчи Евро-2020
28 мая
10:36
Футбол

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
27 мая
17:33
Футбол

Сборная Чехии лишилась экс-защитника "Ордабасы" перед Евро-2020. Известны причины
25 мая
18:45
Футбол

Главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро-2020
22 мая
22:50
Футбол

Сборная России лишилась самого молодого футболиста перед Евро-2020
22 мая
13:19
Футбол

Сопернику Казахстана по отбору к ЧМ пообещали хорошие премиальные за удачное выступление на Евро-2020
21 мая
08:05
Футбол

Криштиану Роналду вошел в заявку сборной Португалии на Евро-2020
20 мая
23:19
Футбол

Сборная Казахстана по футболу официально объявила о матче с участником Евро-2020
20 мая
22:40
Футбол

Соперник Казахстана узнал размер премиальных за победу на Евро-2020
20 мая
20:27
Футбол

Одного отсеяли, но есть второй. Кто из экс-игроков КПЛ может сыграть на Евро-2020
20 мая
20:07
Футбол

Сборная Казахстана нашла замену Косово. В соперниках участник Евро-2020
20 мая
19:19
Футбол

Вернулись в команду спустя три года. Сборная Германии огласила состав на Евро-2020
19 мая
14:15
Футбол

Лидер "Боруссии" не поможет сборной Германии на Евро-2020
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика