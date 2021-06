Появилась информация о состоянии потерявшего сознание во матча Евро футболиста сборной Дании

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, внезапно упавший во время матча Евро-2020 с Финляндией без контакта с соперниками, покидал поле в сознании.

В самом конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее 29-летнего футболиста унесли в подтрибунное помещение.

УЕФА объявил, что матч прерван по медицинским соображениям, игроки отправились в подтрибунное помещение.

Эриксона доставили в больницу. Пресс-служба УЕФА сообщила, что игрок в госпитале, его состояние стабилизировалось.

