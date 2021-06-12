Появилась информация о состоянии потерявшего сознание во матча Евро футболиста сборной Дании

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, внезапно упавший во время матча Евро-2020 с Финляндией без контакта с соперниками, покидал поле в сознании.

В самом конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее 29-летнего футболиста унесли в подтрибунное помещение.

УЕФА объявил, что матч прерван по медицинским соображениям, игроки отправились в подтрибунное помещение.

Эриксона доставили в больницу. Пресс-служба УЕФА сообщила, что игрок в госпитале, его состояние стабилизировалось.

#DENFIN 🚨 BREAKING: UEFA has confirmed that Eriksen has been stabilised at the hospital. He’s alive and fine. Thank you Lord 🙏 pic.twitter.com/gIZsIenjaW — UEFA UERO 2020 (@BenzBoss9) June 12, 2021

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков прокомментировал "Чемпионату" инцидент: "У Эриксена произошла остановка сердца. Но вы же сами видели, футболиста закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Видимо, сейчас проводятся реанимационные мероприятия, но остановка сердца - редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока не знаем причин. Если человек умрет - это ужасно.

Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, они оснащены дефибрилляторами. Это редчайший случай. Давайте помолимся, чтобы все обошлось", - сказал Васильков.

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