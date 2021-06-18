Место проведения финала Евро-2020 может быть перенесено

Финал чемпионата Европы-2020 по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Times.

УЕФА примет такое решение, если Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт гарантирует отсутствие ограничений. По информации источника, УЕФА уже проинформировал о своем возможном решении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет от Лондона конкретных действий.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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